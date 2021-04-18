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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Билеты на бой Макгрегора и Порье раскупили за секунды

Билеты на поединок между бойцами смешанного стиля (MMA) Дастином Порье и Конором Макгрегором раскупили за секунды. Об этом сообщил глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт в своем Twitter.

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Поединок возглавит турнир UFC 264 состоится 10 июля в Лас-Вегасе. Ожидается, что за поединками будут наблюдать более 20 тысяч болельщиков с трибун.

Во время загрузки произошла ошибка.

14 апреля UFC подтвердил проведение поединка. До этого между бойцами возник конфликт в социальных сетях. Порье обвинил Макгрегора в том, что последний так и не сделал обещанное пожертвование в благотворительный фонд американца. В результате перепалки ирландец заявил, что не собирается драться с Порье.

В январе Макгрегор впервые проиграл нокаутом в поединке с Порье. Американец таким образом взял реванш за поражение 2014 года. Вскоре после второго поединка оба спортсмена заговорили о трилогии.

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