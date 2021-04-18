Билеты на бой Макгрегора и Порье раскупили за секунды

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Поединок возглавит турнир UFC 264 состоится 10 июля в Лас-Вегасе. Ожидается, что за поединками будут наблюдать более 20 тысяч болельщиков с трибун.

14 апреля UFC подтвердил проведение поединка. До этого между бойцами возник конфликт в социальных сетях. Порье обвинил Макгрегора в том, что последний так и не сделал обещанное пожертвование в благотворительный фонд американца. В результате перепалки ирландец заявил, что не собирается драться с Порье.