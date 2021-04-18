Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24
На турнире UFC Vegas 24 австралиец Роберт Уиттакер судейским решением победил американца Келвина Гастелума в главном событии вечера.
На турнире UFC Vegas 24 австралиец Роберт Уиттакер судейским решением победил американца Келвина Гастелума в главном событии вечера.
Бой продлился все пять раундов с преимуществом австралийца. Трое судей отдали победу Уиттакеру с одинаковым счётом 50−45.
Ранее на турнире прошёл бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского с Чейзом Шерманом. В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил сопернику несколькими попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счётом 29−28. Отметим, что 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.
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