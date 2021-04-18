Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24

Ранее на турнире прошёл бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского с Чейзом Шерманом. В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил сопернику несколькими попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счётом 29−28. Отметим, что 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.