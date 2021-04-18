Федор Емельяненко планирует провести бой в России осенью

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Осасуна
Эльче
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал Сосьедад
Севилья
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
ПСЖ
Сент-Этьен
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Арсенал Т
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Дженоа
21
Футбол. Зарубежный
15:30
Арсенал
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Ланс
Футбол. Зарубежный
16:00
Дижон
Ницца
Футбол. Зарубежный
16:00
Ним
Страсбур
Футбол. Зарубежный
16:00
Реймс
Метц
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта
Ювентус
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Специя
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Беневенто
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:15
Алавес
Уэска
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Эйбар
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Бернли
Хоккей. КХЛ
18:00
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
18:05
Бордо
Монако
Футбол. Премьер-лига
12:00
Урал
Рубин
01
Футбол. Премьер-лига
19:00
Спартак
Уфа
Футбол. Зарубежный
19:00
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Рома
Хоккей. НХЛ
19:00
Бостон Брюинз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Интер
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Хоккей. НХЛ
22:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
23:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
19.04
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
19.04
Ванкувер Кэнакс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Коламбус Блю Джэкетс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Сан-Хосе Шаркс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Чикаго Блэкхокс
04
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Флорида Пантерз
35
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
35Eagle Fighting Championship в Москве
13:49 (мск), источник: ТАСС

Федор Емельяненко планирует провести бой в России осенью

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко планирует провести следующий бой осенью в России. Об этом он сообщил ТАСС.

Наверх
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

«Да, мы поговорили со Скоттом (Кокером, президентом организации Bellator — прим. ТАСС), — сказал Емельяненко. — У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями».

Как ранее заявил Кокер, Емельяненко планирует завершить карьеру через два боя.

Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Россиянин принес извинения за свой поступок, однако его репутация заметно пострадала
Хет-трик в день рождения. Бучневич сам себе устроил праздник
«Капризов - голевая машина». Повторил рекорд клуба для новичков
Овечкин признан третьей звездой дня в НХЛ
Гол Йевтича принес «Рубину» победу над «Уралом» в РПЛ
В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину
«Хетафе» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Аталанта» - «Ювентус» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь