Макгрегора проверили на допинг дважды за неделю

«USADA снова взяло образцы мочи и крови. Уже второй раз за неделю. Не виню их, я — зверь», — написал 32-летний ирландец. При этом Макгрегор выразил недовольство тем, что USADA якобы не публикует информацию о проваленных тестах. «Либо они замалчивают информацию, либо оправдания о загрязненных веществах работают», — написал он.