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11:04 (мск), источник: ТАСС

Федору Емельяненко интересно провести бой против дос Сантоса или Оверима

МОСКВА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российскому бойцу Федору Емельяненко интересно провести поединок против бразильца Жуниора дос Сантоса или Алистара Оверима из Нидерландов. Об этом Емельяненко рассказал ТАСС.

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Ранее боец заявил, что может провести поединок на турнире Bellator осенью в России. Оверим и Дос Сантос ранее выступали в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Да, они интересны», — сказал Емельяненко.

Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

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