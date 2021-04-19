Федору Емельяненко интересно провести бой против дос Сантоса или Оверима

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.