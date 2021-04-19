Боец MMA обрушил соперника ударом колена в прыжке и добил его
Американский боец смешанного стиля (MMA) Морган Ориахи одержал победу над Майки Пэттерсоном на турнире FURY FC 46. Ролик опубликован в
Американский боец смешанного стиля (MMA) Морган Ориахи одержал победу над Майки Пэттерсоном на турнире FURY FC 46. Ролик опубликован в
Ориахи досрочно победил оппонента во втором раунде противостояния. В решающем эпизоде американец обрушил Пэттерсона ударом колена в прыжке, а затем добил его. Бойцу присудили победу техническим нокаутом.
Ориахи одержал вторую победу в карьере. Пэттерсон впервые потерпел поражение.
17 апреля американский боец MMA Роланд Данлэп нокаутировал оппонента Обину Икебунну броском об настил. Поединок состоялся в рамках Legacy Fighting Alliance.