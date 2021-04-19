Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Хоккей. НХЛ
20.04
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
20.04
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
20.04
Даллас Старз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
20.04
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
20.04
Аризона Койотс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.04
Эдмонтон Ойлерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
20.04
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
26AMC Fight Nights 100 в Москве
15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец MMA обрушил соперника ударом колена в прыжке и добил его

Американский боец смешанного стиля (MMA) Морган Ориахи одержал победу над Майки Пэттерсоном на турнире FURY FC 46. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте UFC Fightpass.

Наверх

Ориахи досрочно победил оппонента во втором раунде противостояния. В решающем эпизоде американец обрушил Пэттерсона ударом колена в прыжке, а затем добил его. Бойцу присудили победу техническим нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ориахи одержал вторую победу в карьере. Пэттерсон впервые потерпел поражение.

17 апреля американский боец MMA Роланд Данлэп нокаутировал оппонента Обину Икебунну броском об настил. Поединок состоялся в рамках Legacy Fighting Alliance.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
УЕФА допускает возможность приостановки розыгрыша ЛЧ и ЛЕ
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Моуринью давно не Особенный. Его методы уже не работают
«Арсенал» и «Тоттенхэм» в кризисе. Как их взяли в Суперлигу
Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Судья Вилков отреагировал на свое пожизненное отстранение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь