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13:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Харитонов отреагировал на критику Емельяненко в адрес его боя на голых кулаках

Российский боец смешанного стиля (MMA) Сергей Харитонов в интервью YouTube-каналу Александра Лютикова отреагировал на критику соотечественника Александра Емельяненко в адрес его поединка на голых кулаках.

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Источник: AP 2020

Харитонов заявил, что его нисколько не задели слова Емельяненко. «Я делаю свою работу, и мне не важно, кто и что говорит. Всегда будут завистники, так что у меня все отлично, все продолжается. Впереди много громких, ярких боев», — добавил спортсмен.

19 апреля Емельяненко иронично отнесся к победе Харитонова на турнире Stone Faces, который прошел в США. Он посчитал, что спортсмен нашел свой уровень соперников, победив нокаутом американца Майка Кука, на счету которого два поражения.

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Емельяненко и Харитонов неоднократно вступали в перепалку в социальных сетях. Конфликт между бойцами начался еще в 2011 году. Оба тяжеловеса известны по выступлениям в Pride.

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