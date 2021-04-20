Харитонов отреагировал на критику Емельяненко в адрес его боя на голых кулаках

Харитонов заявил, что его нисколько не задели слова Емельяненко. «Я делаю свою работу, и мне не важно, кто и что говорит. Всегда будут завистники, так что у меня все отлично, все продолжается. Впереди много громких, ярких боев», — добавил спортсмен.