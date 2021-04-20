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15:47 (мск), источник: Sport24

«Удобнее свалить все проблемы в стране на Моргенштерна». Баста отреагировал на критику рэпера бойцами MMA

Рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, как относится к критике в адрес рэп-исполнителя Моргенштерна. Творчество популярного музыканта за последнее время критиковали многие известные спортсмены, среди которых и представители смешанных единоборств, в частности, Александр Шлеменко, Хабиб Нурмагомедов, Магомед Исмаилов и Александр Емельяненко.

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Источник: РИА "Новости"

«Не стал бы принимать чью-то сторону. Думаю, Моргенштерна просто выбрали объектом для обсуждения, осуждения и размусоливания. Проблема намного глубже: конечно, удобнее свалить все проблемы в стране на Моргенштерна. Говорить: “Ах, если бы него не было, было бы лучше”. Вы же про слова Шлеменко и тому подобных людей? Я предлагаю всем большим спортсменам написать петицию о запрете торговли алкоголем в нашей стране. На мой взгляд, это один из самых важных вопросов, которые нужно обсуждать. Но это никто не обсуждает! Намного удобнее взять Моргенштерна и собрать хайпа на этом. Назвать его подлецом, аморалом — очень удобно. Но для того, чтобы люди перестали слышать Моргенштерна, не нужно запрещать Моргенштерна. Нужно строить музыкальные школы», — передает слова Басты корреспондент Sport24 Иван Ковалев.

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