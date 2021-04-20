Ф. Емельяненко и Харитонов вылетели из топ-10 рейтинга тяжеловесов Bellator

На 6-е апреля Емельяненко занимал 5-е место в рейтинге тяжеловесов промоушена, а Харитонов располагался на 9-й строчке.

В последний раз Емельяненко дрался в Bellator в декабре 2019 года, когда нокаутировал Квинтона Джексона. Последний бой Харитонова в промоушене датируется ноябрем 2019 года — россиянина тогда нокаутировал Линтон Васселл.