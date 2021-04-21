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13:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб сравнил себя с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, известный как Новый Хабиб, высказался о планах на ближайшее будущее. Об этом сообщает ESPN.

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Источник: Reuters

Спортсмен чеченского происхождения отметил, что чувствует себя гораздо лучше и готов бороться за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также сравнил себя с американскими боксерами Майком Тайсоном и Мохаммедом Али, отметив, что планирует стать лучшим в мире.

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В конце марта менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз заявил, что Чимаев вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июле. В начале марта Новый Хабиб объявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем после перенесенного COVID-19. Однако вскоре спортсмен изменил решение.

Новый Хабиб стал одним из самых ярких дебютантов UFC в 2020 году. Швед установил рекорд, проведя три поединка за 66 дней. Чимаев одержал победу в каждом из них. Каждый из его боев завершился досрочно. На счету Чимаева девять побед в девяти поединках.

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