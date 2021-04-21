Новый Хабиб сравнил себя с Майком Тайсоном и Мохаммедом Али

Спортсмен чеченского происхождения отметил, что чувствует себя гораздо лучше и готов бороться за чемпионский пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Он также сравнил себя с американскими боксерами Майком Тайсоном и Мохаммедом Али, отметив, что планирует стать лучшим в мире.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d8a3f4be0df319dddd32" data-vnd="d8a3f4be0df319dddd32" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d8a3f4be0df319dddd32" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце марта менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз заявил, что Чимаев вернется к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в июле. В начале марта Новый Хабиб объявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем после перенесенного COVID-19. Однако вскоре спортсмен изменил решение.