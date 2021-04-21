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16:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Джигана назвал способ победить Емельяненко

Максим Новоселов, тренер рэпера Джигана, назвал способ для своего подопечного победить бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает Пятый канал.

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Источник: РИА "Новости"

По мнению специалиста, исполнитель обладает хорошей подготовкой и сильным ударом. Он также добавил, что единоборства — непредсказуемый вид спорта, в котором исход поединка может решить одно точное попадание.

9 апреля Джиган заявил о желании получить за бой с Емельяненко 50 миллионов рублей. Соперник рэпера посчитал эту сумму адекватной, напомнив о дорогой медицине. Стороны пока не договорились о дате поединка. Бой, предположительно, пройдет осенью этого года.

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Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.

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