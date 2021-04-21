Тренер Джигана назвал способ победить Емельяненко
Максим Новоселов, тренер рэпера Джигана, назвал способ для своего подопечного победить бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает Пятый канал.
Максим Новоселов, тренер рэпера Джигана, назвал способ для своего подопечного победить бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко. Об этом сообщает Пятый канал.
По мнению специалиста, исполнитель обладает хорошей подготовкой и сильным ударом. Он также добавил, что единоборства — непредсказуемый вид спорта, в котором исход поединка может решить одно точное попадание.
9 апреля Джиган заявил о желании получить за бой с Емельяненко 50 миллионов рублей. Соперник рэпера посчитал эту сумму адекватной, напомнив о дорогой медицине. Стороны пока не договорились о дате поединка. Бой, предположительно, пройдет осенью этого года.
Емельяненко не выступал с лета 2020-го. В июле он уступил россиянину Магомеду Исмаилову. Всего на счету спортсмена 37 поединков: 28 побед, восемь поражений, еще один бой с его участием завершился вничью.