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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец ММА вырубил соперника мощным ударом ноги в голову

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Минувшей ночью в Сингапуре прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) ONE on TNT III.

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Соревнования открыл поединок представителя Нидерландов Ники Холцкена против австралийца Джона Уэйна, который завершился эффектнейшим нокаутом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Во втором раунде Холцкен, пропустив удар, вышел на дистанцию и мощно ударил соперника ногой в область головы. Уэйн моментально свалился на канвас. Судья принял решение остановить бой после такого ошеломительного удара.

Холцкен за свою карьеру одержал 94 победы при 16 поражениях. Его соперник из Австралии имеет в активе 99 побед, он потерпел также 34 поражения, один из его поединков завершился вничью.

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