Боец ММА вырубил соперника мощным ударом ноги в голову

Во втором раунде Холцкен, пропустив удар, вышел на дистанцию и мощно ударил соперника ногой в область головы. Уэйн моментально свалился на канвас. Судья принял решение остановить бой после такого ошеломительного удара.

Холцкен за свою карьеру одержал 94 победы при 16 поражениях. Его соперник из Австралии имеет в активе 99 побед, он потерпел также 34 поражения, один из его поединков завершился вничью.