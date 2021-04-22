«Она красная и представляет эту систему». Литовская экс-чемпионка выступает против коммунизма перед боем с китаянкой за титул UFC

24 апреля на UFC 261 за титул в минимальном весе будут драться действующая чемпионка из Китая Вейли Джанг (21−1) и бывшая обладательница пояса Роуз Намаюнас (9−4).

Намаюнас родилась в США. Ее родители переехали в Америку из Литвы в 1991 году. Отец Роуз страдал шизофренией и ушел из семьи, а отчим отдал девочку вместе с братом на единоборства, опасаясь, что они попадут в плохую компанию.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2010-м Намаюнас дебютировала в ММА, в 2014-м дошла до финала 20-го сезона TUF, а в 2017-м шокировала мир, нокаутировав непобежденную чемпионку UFC Йоанну Енджейчик. Перед боем Енджейчик старалась задеть соперницу, намекая на ее проблемы в семье: «Ты психически неуравновешенна и уже сломлена. А я сломаю тебя в бою. Тебе никогда не стать чемпионом».

Сама Намаюнас не использовала трешток, а после завоевания пояса расплакалась и выступила с заявлением:

Было много грязных разговоров. Может быть, бойцы считают, что это нужно делать для развлечения, но меня тошнит от гнева и ненависти. В мире так много негатива. Я тоже неидеальна, но давайте придумаем, как сделать этот мир лучше. Роуз Намаюнас боец UFC

Однако перед боем с Вейли Джанг Намаюнас в интервью lrt.lt неожиданно выступила против коммунизма:

«Я никогда не испытывала ненависти к противникам, и у меня нет ненависти к Вейли. Но сейчас я особенно мотивирована из-за системы, которую она представляет. Я помню историю своей семьи и хотела рассказать партнеру по тренировкам Чико Камусу о трудностях литовцев и нашей истории. Мы вместе посмотрели фильм “Другая команда мечты”. Этот фильм помогает лучше понять, за что мы боремся. После его просмотра я решила, что лучше быть мертвой, чем красной. Не думаю, что это совпадение, что Вейли — красная. Она представляет эту систему. Не имею ничего против нее, но я борюсь за свободу, я верю в Иисуса, у меня литовская кровь и есть американская мечта».

Документальный фильм «Другая команда мечты» рассказывает об истории Литвы и литовских баскетболистов, которые «были вынуждены» (цитата из фильма) выступать за сборную СССР. В 1988 году в составе союзной сборной они выиграли Олимпиаду. В 1992-м уже сборная Литвы осталась третьей, обыграв в матче за бронзу Объединенную команду, составленную из спортсменов с постсоветского пространства, кроме стран Балтии. Эта игра была для литовцев символом свободы и независимости.

Позже в интервью ESPN Намаюнас подтвердила, что не откажется от своих слов:

Читайте также Звезда YouTube назвал прибыль от поединка с бывшим бойцом UFC

«Не жалею о своих словах. Я знаю, что при коммунизме люди не могут выражать свое мнение и критиковать правительство. В Америке я могу критиковать кого-то и говорить, что это не идеальная страна. Мое мнение основано на собственном опыте. Если вы сомневаетесь в этом, посмотрите фильм, чтобы понять, через что прошла моя семья».

Прадед Намаюнас Юозас служил в литовской армии в звании лейтенанта. После вхождения Литвы в состав СССР командовал стрелковым полком, но с началом Великой Отечественной войны дезертировал из Красной армии и работал директором дома престарелых в Вильнюсе. Затем сбежал от немецкого преследования в город Видзы (Белоруссия), где руководил столовой. С наступлением советских войск Юозас уехал в Германию, затем вернулся в Каунас и в 1945 году был задержан НКВД. Проведя год в фильтрационном лагере под Ленинградом, Юозас вернулся домой, а в декабре 1968 года, будучи нетрезвым, начал выкрикивать в троллейбусе антисоветские лозунги, после чего его на улице до смерти избили неизвестные. Литовские источники уверены, что это сделали сотрудники КГБ.

В интервью ESPN Намаюнас также дала прогноз на бой: «Зайду в клетку, разобью ей лицо, заберу спину и задушу».

Ни на эти слова, ни на антикоммунистические лозунги Вейли пока не ответила, зато зарубилась с Майком Тайсоном, который тоже предсказывает китаянке уничтожение.

«Тайсон не имеет права ничего комментировать, потому что не знает ни про ММА, ни про меня. Предлагаю ему попробовать себя в смешанных единоборствах», — ответила Вейли в интервью China Global Television.