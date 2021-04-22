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22 апреля, источник: Sport24

«Это как Хабиб против Конора». Дарина Маздюк назвала самый интригующий бой UFC 261

Боец Bellator Дарина Маздюк поделилась своим мнением о поединке Вэйли Чжан — Роуз Намаюнас, который состоится 25 апреля на турнире UFC 261.

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«Очень неоднозначный бой. Они обе в команде у моего менеджера. У обеих спортсменок очень большой опыт. Роуз до UFC дралась в Invicta. У Вэйли колоссальный показатель. По физухе Чжан мощнее, но Роуз очень жилистая. Я уверена, что в плане борьбы она очень мощная. Она выглядит худенькой, но это обманчиво. На стороне Вэйли Чжан физическая сила, но с Роуз будет очень неудобно бороться, она может забороть Вэйли. Можно быть сильнее и больше, но проигрывать именно жилистому, неудобному оппоненту. Физуха тут может не решить. Роуз давно не выступала, Чжан дерется гораздо чаще. Это тоже определенный плюс для китаянки. Вэйли может вытянуть, но и любой удар Роуз может иметь самые серьезные последствия для Чжан. Она просто может уйти в нокаут. На первых секундах. Однозначного мнения нет. Болеть я ни за кого не буду, но мне безумно интересен этот бой. Прежде всего своей интригой. Это реально крутейший поединок. Скажу честно, бой Вэйли и Роуз я очень жду. Могу сравнить это с ожиданием поединка Хабиба и Конора», — цитирует Дарину mma.metaratings.ru.

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