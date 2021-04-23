Новый Хабиб заявил о готовности драться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

26-летний спортсмен чеченского происхождения заявил, что хочет вернуться к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе. Швед, известный также как Новый Хабиб, отметил, что готов выступать в разных весовых категориях и даже поспорить за титулы. В частности, он утверждает, что мог бы подраться за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

2 марта Чимаев заявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем. Спортсмен испытал серьезные проблемы в ходе восстановления после коронавируса. Однако после заявления с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров и убедил остаться в MMA.

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