Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
02:00
Виннипег Джетс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
02:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Зарубежный
22.04
Барселона
Хетафе
52
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
Футбол. Зарубежный
22.04
Лестер
Вест Бромвич Альбион
30
Футбол. Зарубежный
22.04
Гранада
Эйбар
41
Футбол. Зарубежный
22.04
Реал Сосьедад
Сельта
21
Футбол. Зарубежный
22.04
Наполи
Лацио
52
Футбол. Зарубежный
22.04
Атлетико
Уэска
20
Футбол. Зарубежный
22.04
Рома
Аталанта
11
Хоккей. КХЛ
22.04
Авангард
ЦСКА
12
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
00:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб заявил о готовности драться за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев заявил, что готов выступать в разных весовых категориях. Об этом он рассказал в интервью ESPN.

Наверх
Источник: Reuters

26-летний спортсмен чеченского происхождения заявил, что хочет вернуться к выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в августе. Швед, известный также как Новый Хабиб, отметил, что готов выступать в разных весовых категориях и даже поспорить за титулы. В частности, он утверждает, что мог бы подраться за чемпионский пояс в полутяжелом весе с поляком Яном Блаховичем.

2 марта Чимаев заявил об уходе из спорта на фоне проблем со здоровьем. Спортсмен испытал серьезные проблемы в ходе восстановления после коронавируса. Однако после заявления с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров и убедил остаться в MMA.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чимаев должен был подраться еще в 2020-м. Но его поединок с Леоном Эдвардсом сорвался. На счету Нового Хабиба восемь побед в восьми поединках. Кроме того, ему принадлежит рекорд UFC — он одержал три победы за 66 дней.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
«Реалу» и «Ювентусу» грозят санкции. Разрешат ли им играть в ЛЧ
Куман рассказал об отношениях с Месси и его будущем в «Барсе»
Санкт-Петербург получит еще 3 матча Евро-2020. Почему не Москва
Грозит до 5 лет тюрьмы: призера ОИ объявили в розыск в Беларуси
ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче финала КГ
Аршавин: Сборная России покажет хороший результат на ЧЕ-2020
Что подарить спортсмену на День рождения: топ-30 вариантов
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь