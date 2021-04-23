Лучший боец UFC потребовал 30 миллионов долларов за поединок

Американец отметил, что действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну вероятнее всего встретиться в октагоне с Дерриком Льюисом. При этом Уайт убежден, что противостояние Нганну с лучшим бойцом UFC Джоном Джонсом стал бы самым крупным боем для промоушена. Однако, в переговорах с американцем возникли сложности.