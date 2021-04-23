Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Эвертон
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аугсбург
Кельн
23
Хоккей. НХЛ
24.04
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
24.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Футбол. Первый дивизион
24.04
СКА-Хабаровск
Томь
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
22:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Лучший боец UFC потребовал 30 миллионов долларов за поединок

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах о титульном поединке в дивизионе тяжеловесов. Его слова приводит MMA Fighting.

Наверх
Источник: AP 2020

Американец отметил, что действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну вероятнее всего встретиться в октагоне с Дерриком Льюисом. При этом Уайт убежден, что противостояние Нганну с лучшим бойцом UFC Джоном Джонсом стал бы самым крупным боем для промоушена. Однако, в переговорах с американцем возникли сложности.

Джонс требует гарантированной выплаты 30 миллионов долларов. Хотя на самом деле это не так должно работать. Бойцы должны разделять суммы, вырученные с продаж pay-per-view. Именно так этот бизнес работает, иначе я бы разорился.
Дэйна Уайт
глава UFC

В марте Джонс утверждал, что не готов на поединок против Нганну за десять миллионов долларов. При этом боец намерен дебютировать в тяжелом весе.

Нганну завоевал пояс чемпиона UFC, одолев американца Стипе Миочича.

 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
Тутберидзе у Урганта: шутки про учеников и прозвища тренеров
Немецкие СМИ: Абрамович отверг Суперлигу по приказу Путина
Крупная победа «Спартака» в дерби: ставим на РПЛ
Призер Олимпиады из России будет выступать за Турцию
Футболист «Спартака» сравнил дерби с ЦСКА с дракой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь