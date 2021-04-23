Лучший боец UFC потребовал 30 миллионов долларов за поединок
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах о титульном поединке в дивизионе тяжеловесов. Его слова приводит MMA Fighting.
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о планах о титульном поединке в дивизионе тяжеловесов. Его слова приводит MMA Fighting.
Американец отметил, что действующий чемпион промоушена Фрэнсис Нганну вероятнее всего встретиться в октагоне с Дерриком Льюисом. При этом Уайт убежден, что противостояние Нганну с лучшим бойцом UFC Джоном Джонсом стал бы самым крупным боем для промоушена. Однако, в переговорах с американцем возникли сложности.
Джонс требует гарантированной выплаты 30 миллионов долларов. Хотя на самом деле это не так должно работать. Бойцы должны разделять суммы, вырученные с продаж
pay-per-view.Именно так этот бизнес работает, иначе я бы разорился.
В марте Джонс утверждал, что не готов на поединок против Нганну за десять миллионов долларов. При этом боец намерен дебютировать в тяжелом весе.
Нганну завоевал пояс чемпиона UFC, одолев американца Стипе Миочича.