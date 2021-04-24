Коллар победил Петтиса на турнире PFL

Главный бой вечера продлился три раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29−27, 29−27, 29−28). На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и восемь поражений.