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18:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Коллар победил Петтиса на турнире PFL

Американец Энтони Петтис в своём дебютном поединке в PFL в легком весе уступил соотечественнику Клэю Коллару в Атлантик-Сити (США).

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Главный бой вечера продлился три раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29−27, 29−27, 29−28). На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и восемь поражений.

Также в рамках турнира состоялись поединки первого тура PFL в полулёгком весе. Британец Брэндан Лонейн возглавил таблицу, набрав шесть очков за досрочную победу над бразильцем Шемоном Мораесом.

Россиянин Мовлид Хайбулаев победил американца Лазаря Стоядиновича (30−27, 30−27, 30−27), американец Бубба Дженкинс одержал победу над соотечественником Лэнсом Палмером (30−27, 30−27, 30−27). Американец Крис Уэйд выиграл у француза Энтони Дизи (29−28, 29−28, 29−28). Кореец Жо Сангбин проиграл американцу Тайлеру Даймонду (27−30, 27−30, 27−30).

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