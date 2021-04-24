Коллар победил Петтиса на турнире PFL
Американец Энтони Петтис в своём дебютном поединке в PFL в легком весе уступил соотечественнику Клэю Коллару в
Американец Энтони Петтис в своём дебютном поединке в PFL в легком весе уступил соотечественнику Клэю Коллару в
Главный бой вечера продлился три раунда. Коллар выиграл единогласным решением судей (29−27, 29−27, 29−28). На счету 34-летнего Петтиса 24 победы и 11 поражений в ММА, у 28-летнего Коллара 19 побед и восемь поражений.
Также в рамках турнира состоялись поединки первого тура PFL в полулёгком весе. Британец Брэндан Лонейн возглавил таблицу, набрав шесть очков за досрочную победу над бразильцем Шемоном Мораесом.
Россиянин Мовлид Хайбулаев победил американца Лазаря Стоядиновича (30−27, 30−27, 30−27), американец Бубба Дженкинс одержал победу над соотечественником Лэнсом Палмером (30−27, 30−27, 30−27). Американец Крис Уэйд выиграл у француза Энтони Дизи (29−28, 29−28, 29−28). Кореец Жо Сангбин проиграл американцу Тайлеру Даймонду (27−30, 27−30, 27−30).