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24 апреля, источник: Lenta.Ru

Двойника Макгрегора посадили за торговлю наркотиками

Британец Марк Най, выдававший себя за бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора, получил два года и девять месяцев тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Daily Mail.

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В феврале этого года полицейские остановили автомобиль 34-летнего Ная, у которого не было страховки и водительского удостоверения.

Мужчина представился ирландским спортсменом и показал визитку с фамилией Макгрегора. Однако на ее обратной стороне была реклама услуг наркодилера.

После этого сотрудники полиции обыскали машину Ная, в которой нашли запрещенные вещества. Кроме того, в его телефоне обнаружили сотни сообщений, доказывающие причастность британца к наркоторговле.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях. Ирландский спортсмен провел в MMA 27 боев, в которых одержал 22 победы и потерпел пять поражений.

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