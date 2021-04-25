Дэйна Уайт хочет организовать турнир UFC в Африке в 2022 году

«Одна из крутых вещей заключается в том, что сейчас у нас есть три чемпиона из Африки: Фрэнсис Нганну, Камару Усман и Исраэль Адесанья.



Одна из вещей, которой я всегда хотел заниматься, — это драться в Африке. Али — Форман, “Грохот в джунглях”, это все, что я помню с детства. Этого пока у нас не произошло, но это точно входит в планы.



В 2022-м мы хотим организовать турнир в Африке, так что я действительно с нетерпением жду этого момента», — сказал Уайт в «Подкасте Билла Симмонса».