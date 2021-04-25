Русская девушка-боец доминирует в UFC. Шевченко защитила пояс, финишировав бразильянку Андраде за 8 минут
Кто следующий?
Кто следующий?
Шесть лет назад многократная чемпионка мира по
Русская девушка не растерялась на фоне звезд UFC и уже через полтора года претендовала на титул. Но завоевать пояс лучшей организации мира с первой попытки ей не удалось — Аманда Нуньес, будущая обладательница титулов UFC в двух весовых, оказалась, по мнению судей, чуточку сильнее.
Вскоре Шевченко приняла решение перейти в новообразованный наилегчайший дивизион (до 57 кг), где очень быстро стала лучшей, побив легендарную Йоанну Енджейчик, и вошла в историю, как первая и единственная (пока что) русская чемпионка UFC.
С того момента она четырежды защитила свой титул, не оставив соперницам ни шанса. Сначала жертвой Пули (прозвище Шевченко) стала Джессика Ай, упавшая в глубочайший нокаут после выстрела ногой в голову.
Поквитавшись с Лиз Кармуш за неоднозначное поражение 9-летней давности, Валентина встретилась с Кэтлин Чукагян, и уже в начале третьего раунда рефери пришлось вмешаться и остановить одностороннее избиение.
В 2020-м прервать доминирование Шевченко попыталась Дженнифер Майя, подошедшая к бою в ранге явного аутсайдера с коэффициентом на победу около 10 у букмекеров. Как и ожидалось, сенсации не произошло.
Новым соперником Валентины стала Джессика Андраде. Бразильянка громко пошумела в 2019-м году, когда сенсационно нокаутировала слэмом Роуз Намаюнас и стала чемпионкой UFC в женском минимальном весе.
Но уже через несколько месяцев Джессика была избита китаянкой Вейли Жанг за 42 секунды.
После дальнейшего поражения от Роуз Намаюнас в реванше Андраде поднимается в весовую Шевченко и уже в первом раунде нокаутирует ее бывшую соперницу Кэтлин Чукагян ударом по корпусу, становясь новой претенденткой на титул.
Джессике не оставляли ни шанса перед боем. В самом поединке Валентина подробно объяснила, почему так сложились прогнозы. Уже во втором Шевченко заблокировала соперницу на канвасе и выбросила пару десятков ударов локтем в голову. Рефери остановил поединок.
В женском аналоге рейтинга сильнейших бойцов вне весовых категорий Валентина твердо занимает второе место, уступая только своей давней сопернице Аманде Нуньес. На третьем месте идет Вейли Жанг, которой на том же турнире предстоит подраться с Роуз Намаюнас.
Все идет к тому, что UFC организует Шевченко бои с Жанг и Нуньес, дабы