Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут. Чемпиону больше некого бить?
Нигерийский кошмар убрал Хорхе его же оружием и превзошёл достижение Хабиба.
Нигерийский кошмар убрал Хорхе его же оружием и превзошёл достижение Хабиба.
Ранним утром 25 апреля по московскому времени в Джэксонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 261. И, чёрт возьми, что это было за шоу! Здесь нашлось место всему.
Чемпион UFC в полусреднем весе Усман любезно предоставил Масвидалю шанс на реванш. Впервые соперники встретились летом минувшего года на «Бойцовском острове» в
Камару был её безусловным фаворитом. Все прекрасно помнили, как он извалял Масвидаля в борьбе в первом поединке. Многие ожидали, что в этот раз картина будет повторяться. Но на удивление американец нигерийского происхождения не лез в борьбу. Он неплохо смотрелся и на «территории» Масвидаля, работая в стойке. В первой половине первого раунда Камару отметился несколькими точными ударами справа. Когда же Хорхе попытался выбросить фирменный удар коленом в прыжке, Усман отреагировал молниеносно и провёл шикарный бросок.
Стоит отдать должное Хорхе, он неплохо оборонялся в партере и донимал Усмана неприятными ударами локтями. Вскоре соперники вернулись в стойку. Усман снова отметился классным попаданием справа, а затем провёл и джеб, который у Камару также имеет разрушительную силу. Масвидаль же перешёл на
Ту же уверенность он пытался демонстрировать и на старте второго раунда. Хорхе улыбался в лицо противнику, сигнализируя, что пропущенные удары ему нипочём. Мгновение спустя после одного из таких эпизодов Усман донёс до челюсти Масвидаля роскошный и тяжелейший удар справа. Хорхе моментально свалился на канвас, а чемпион успел донести до безоружной цели ещё парочку хаммерфистов.
Шикарная победа, которая помогла Усману выйти на единоличное второе место в истории по количеству побед подряд в UFC. Теперь у него их 14. Ранее он делил второе место с такими великими, как Хабиб Нурмагомедов, Жорж
Как бы то ни было, уже сейчас можно говорить, что наследие Усмана потрясающее. Недаром Дана Уайт в преддверии турнира поставил его выше Жоржа
По факту так оно и есть. Уже сейчас известно, что следующим его противником станет бывший временный чемпион лиги в полусреднем весе Колби Ковингтон. Его Усман уже тоже побеждал. Так что выходит, что Нигерийскому Кошмару практически некого бить. Впрочем, любителям интриги не стоит отчаиваться. Колби в первом поединке дал Усману хороший бой, возможно, его хватит и на второе подобное представление.
Как бы то ни было, после сегодняшнего перфоманса в UFC должны наконец понять, что авторитет Джона Джонса как лучшего бойца лиги давно пошатнулся. Во всяком случае, наверное, сложно будет спорить с тем, что Усман, проведший за последние девять месяцев три защиты титула, заслуживает возглавить рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. Согласны ли с этим в UFC? Узнаем уже 27 апреля, когда лига представит обновлённые рейтинги.
Микаил Гусейнов