Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут. Чемпиону больше некого бить?

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Ранним утром 25 апреля по московскому времени в Джэксонвилле (штат Флорида, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 261. И, чёрт возьми, что это было за шоу! Здесь нашлось место всему. Во-первых — возвращению фанатов на трибуны. Ревущий зал создавал совершенно иное ощущение от просмотра. Во-вторых, болельщики увидели всё, что порой нужно ждать месяцами. Нашлось место и неожиданным травмам, и красивым нокаутам, и неожиданным результатам. Но все, конечно же, ждали развязки дилогии Камару Усмана и Хорхе Масвидаля.

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Чемпион UFC в полусреднем весе Усман любезно предоставил Масвидалю шанс на реванш. Впервые соперники встретились летом минувшего года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Хорхе спас ивент, согласившись выйти в клетку на коротком уведомлении. Имея на подготовку шесть дней, Масвидаль удивил всех своей стойкостью. Да, он проиграл, но выстоял против доминирующего чемпиона все пять раундов. После поражения Хорхе вполне справедливо мог оправдываться тем, что фактически не готовился к бою. И фанаты также справедливо задавались вопросом, как состоится схватка этих двух, если Масвидаль пройдёт полноценный тренировочный лагерь. Учитывая именно эти обстоятельства, Усман согласился на повторную схватку.

Камару был её безусловным фаворитом. Все прекрасно помнили, как он извалял Масвидаля в борьбе в первом поединке. Многие ожидали, что в этот раз картина будет повторяться. Но на удивление американец нигерийского происхождения не лез в борьбу. Он неплохо смотрелся и на «территории» Масвидаля, работая в стойке. В первой половине первого раунда Камару отметился несколькими точными ударами справа. Когда же Хорхе попытался выбросить фирменный удар коленом в прыжке, Усман отреагировал молниеносно и провёл шикарный бросок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/7dqxgwpoFyE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отдать должное Хорхе, он неплохо оборонялся в партере и донимал Усмана неприятными ударами локтями. Вскоре соперники вернулись в стойку. Усман снова отметился классным попаданием справа, а затем провёл и джеб, который у Камару также имеет разрушительную силу. Масвидаль же перешёл на лоу-кики, явно стараясь навредить манёвренности оппонента. По завершении первого раунда Хорхе зачем-то победно вскинул руки, видимо, давая понять, что его уверенность после неудачной пятиминутки никуда не делась.

Ту же уверенность он пытался демонстрировать и на старте второго раунда. Хорхе улыбался в лицо противнику, сигнализируя, что пропущенные удары ему нипочём. Мгновение спустя после одного из таких эпизодов Усман донёс до челюсти Масвидаля роскошный и тяжелейший удар справа. Хорхе моментально свалился на канвас, а чемпион успел донести до безоружной цели ещё парочку хаммерфистов.

Шикарная победа, которая помогла Усману выйти на единоличное второе место в истории по количеству побед подряд в UFC. Теперь у него их 14. Ранее он делил второе место с такими великими, как Хабиб Нурмагомедов, Жорж Сен-Пьер, Джон Джонс, Макс Холлоуэй и Деметриус Джонсон. До первого места по этому показателю, которое удерживает Андерсон Силва, остаётся две победы.

Как бы то ни было, уже сейчас можно говорить, что наследие Усмана потрясающее. Недаром Дана Уайт в преддверии турнира поставил его выше Жоржа Сен-Пьера, назвав Камару величайшим полусредневесом в истории. Сегодня американец нигерийского происхождения доказал это, победив Масвидаля его же оружием и обойдясь практически без элементов борьбы.

Похоже, Усман подобрал ключ ко всем соперникам. Здесь можно вспомнить его недавние слова о том, что ему приходится бить оппонентов уже по второму кругу.

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По факту так оно и есть. Уже сейчас известно, что следующим его противником станет бывший временный чемпион лиги в полусреднем весе Колби Ковингтон. Его Усман уже тоже побеждал. Так что выходит, что Нигерийскому Кошмару практически некого бить. Впрочем, любителям интриги не стоит отчаиваться. Колби в первом поединке дал Усману хороший бой, возможно, его хватит и на второе подобное представление.

Как бы то ни было, после сегодняшнего перфоманса в UFC должны наконец понять, что авторитет Джона Джонса как лучшего бойца лиги давно пошатнулся. Во всяком случае, наверное, сложно будет спорить с тем, что Усман, проведший за последние девять месяцев три защиты титула, заслуживает возглавить рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. Согласны ли с этим в UFC? Узнаем уже 27 апреля, когда лига представит обновлённые рейтинги.