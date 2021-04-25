«Я бы убил его»: друг Хабиба сцепился со скандальным блогером Полом
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боец UFC Даниэль Кормье и блогер Джейк Пол устроили перепалку на турнире UFC 261, который состоялся в ночь на воскресенье.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боец UFC Даниэль Кормье и блогер Джейк Пол устроили перепалку на турнире UFC 261, который состоялся в ночь на воскресенье.
«Клянусь, только что я видел Джейка Пола и сказал ему не играть со мной, потому что я разобью ему лицо. Когда я увидел, как он общался с Тайроном Вудли, у меня мурашки пошли по коже. Такие ребята получат урок, клянусь. Я никогда не подерусь с ним. Я бы убил его», — цитирует Кормье британское издание Mirror.
Неделю назад Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator и ONE,
Во время турнира UFC 261 болельщики устроили нелестное скандирование в адрес звезды социальных сетей.