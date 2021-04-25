«Я бы убил его»: друг Хабиба сцепился со скандальным блогером Полом

«Клянусь, только что я видел Джейка Пола и сказал ему не играть со мной, потому что я разобью ему лицо. Когда я увидел, как он общался с Тайроном Вудли, у меня мурашки пошли по коже. Такие ребята получат урок, клянусь. Я никогда не подерусь с ним. Я бы убил его», — цитирует Кормье британское издание Mirror.