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13:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Я бы убил его»: друг Хабиба сцепился со скандальным блогером Полом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Боец UFC Даниэль Кормье и блогер Джейк Пол устроили перепалку на турнире UFC 261, который состоялся в ночь на воскресенье.

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Источник: AFP 2020

«Клянусь, только что я видел Джейка Пола и сказал ему не играть со мной, потому что я разобью ему лицо. Когда я увидел, как он общался с Тайроном Вудли, у меня мурашки пошли по коже. Такие ребята получат урок, клянусь. Я никогда не подерусь с ним. Я бы убил его», — цитирует Кормье британское издание Mirror.

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Неделю назад Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator и ONE, экс-бойца UFC Бена Аскрена в первом раунде боксерского поединка. Он провел третий боксерский бой в карьере и победил во всех.

Во время турнира UFC 261 болельщики устроили нелестное скандирование в адрес звезды социальных сетей.

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