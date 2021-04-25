Бывший чемпион UFC ударил соперника и сломал ногу

Бой проходил в ночь на воскресенье, 25 апреля, в Джексонвилле (штат Флорида, США) на турнире UFC 261. На 17-й секунде поединка американец провел лоукик, но ямаец его блокировал, из-за чего Уайдман получил перелом ноги. Встреча была остановлена, спортсмен из США потерпел поражение техническим нокаутом.