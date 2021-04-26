Бойцы Магомедкеримов и Кунченко не выступят в PFL из-за отсутствия американских виз
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко не выступят в первом туре турнира PFL
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко не выступят в первом туре турнира PFL
«Магомедкеримов и Кунченко пропускают первый тур
Оба спортсмена должны были выступить на турнире 29 апреля. Победитель турнира PFL получает $1 млн. Магомедкеримов уже выигрывал данный турнир ранее.