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14:48 (мск), источник: ТАСС

Бойцы Магомедкеримов и Кунченко не выступят в PFL из-за отсутствия американских виз

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Магомед Магомедкеримов и Алексей Кунченко не выступят в первом туре турнира PFL из-за отсутствия американских виз. Об этом ТАСС сообщили в организации.

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«Магомедкеримов и Кунченко пропускают первый тур из-за отсутствия виз», — сказал собеседник агентства.

Оба спортсмена должны были выступить на турнире 29 апреля. Победитель турнира PFL получает $1 млн. Магомедкеримов уже выигрывал данный турнир ранее.

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