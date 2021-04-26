Женские ММА признаны видом спорта в России

«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы, — продолжил глава организации. — Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину. Этот вид спорта практикуется во многих других странах, нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее, но не значит, что наши девушки слабые. В этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионаты мира и Европы».