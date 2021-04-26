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14:54 (мск), источник: ТАСС

Женские ММА признаны видом спорта в России

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Министерство спорта России признало женские смешанные единоборства (ММА) официальной спортивной дисциплиной. Об этом ТАСС сообщил президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

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Источник: РИА "Новости"

«Теперь занимающиеся ММА россиянки будут наравне с мужчинами официально отбираться в национальную сборную, получат возможность выполнить спортивные мастерские звания», — пояснил Габдуллин.

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«Хочу поздравить всех причастных с этим долгожданным событием, которое стало вехой и важным итогом сложной и кропотливой работы, — продолжил глава организации. — Отдельное спасибо Минспорту за поддержку нашего вида спорта и возможность развивать на официальном уровне новую дисциплину. Этот вид спорта практикуется во многих других странах, нашим сборным, конечно, конкурировать на мировом уровне сложнее, но не значит, что наши девушки слабые. В этом году мы проведем отбор на самом высоком уроне, сформируем женскую сборную по ММА на чемпионаты мира и Европы».

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