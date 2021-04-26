Российский боец Магомедшарипов исключен из рейтинга UFC
ТАСС, 26 апреля. Россиянин Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Россиянин Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает
До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.
Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение. 9 апреля менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов сообщил ТАСС, что боец проведет следующий поединок летом.