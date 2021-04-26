Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
15:21 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Магомедшарипов исключен из рейтинга UFC

ТАСС, 26 апреля. Россиянин Забит Магомедшарипов исключен из рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Наверх
Источник: AP 2020

До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение. 9 апреля менеджер Магомедшарипова Ризван Магомедов сообщил ТАСС, что боец проведет следующий поединок летом.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Стала известна дата старта следующего сезона КХЛ
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь