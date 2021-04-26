Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Торино
Наполи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
16:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Гейджи предостерег Макгрегора от боя с Усманом

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гейджи предостерег ирландца Конора Макгрегора от поединка с представителем США Камару Усманом. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По мнению спортсмена, американец может убить или как минимум нокаутировать соперника. «Ну давай, сделай это», — добавил Гейджи.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье, 25 апреля, Макгрегор заявил о желании подняться из легкого в полусредний вес, чтобы провести встречу с Усманом. Ирландец пожелал наказать американца, который копирует его технику.

Ранее в воскресенье, 25 апреля, Усман защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в бою с соотечественником Хорхе Масвидалем на турнире UFC 261. Во втором раунде Усман нокаутировал соперника.

Макгрегор 10 июля встретится с Дастином Порье. Бой пройдет в рамках легкого веса.

Читайте также
 Туктамышева снялась для Maxim в прозрачном белье
История фигуристки, которая выиграла Олимпиаду, снялась для Playboy и отказала Трампу
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
Стала известна дата старта следующего сезона КХЛ
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь