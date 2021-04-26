Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса

Он отметил, что непобежденный атлет может сойтись в клетке со звездой организации Ником Диасом.

«Да, Ник хочет драться. Он сейчас ждет меня для беседы… Думаю, он может стать соперником Хамзата Чимаева», — заявил Уайт на пресс-конференции после UFC 261.

Отметим, что Диас в последний раз появлялся в октагоне в начале 2015 года. Тогда американский ветеран ММА проводил бой с Андерсоном Силвой (поединок был признан несостоявшимся из-за провала обоими бойцами допинг-теста).