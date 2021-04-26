Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт высказался о будущем шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в главном мировом
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт высказался о будущем шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева в главном мировом
Он отметил, что непобежденный атлет может сойтись в клетке со звездой организации Ником Диасом.
«Да, Ник хочет драться. Он сейчас ждет меня для беседы… Думаю, он может стать соперником Хамзата Чимаева», — заявил Уайт на
Отметим, что Диас в последний раз появлялся в октагоне в начале 2015 года. Тогда американский ветеран ММА проводил бой с Андерсоном Силвой (поединок был признан несостоявшимся
Что же касается Чимаева, то 1 марта представитель Швеции объявил о завершении карьеры