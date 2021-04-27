В UFC отметили вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств

«Не знаю, когда Хабиба включат в Зал славы UFC, — сказал Громковский. — Это решение, которое принимает офис в Лас-Вегасе. При этом Хабиб остается рядом, присутствует на наших турнирах. Поэтому я не могу сказать, что он ушел».
«Он продолжает развивать этот вид спорта, за что ему огромное спасибо. Благодаря его усилиям, которые он оказывает вместе со своей командой, спорт развивается», — добавил собеседник агентства.
Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в октябре прошлого года после победы над американцем Джастином Гэтжи. В марте нынешнего года россиянин повторно заявил о своем решении. Всего на его счету 29 побед и ни одного поражения.