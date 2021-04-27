В UFC отметили вклад Хабиба Нурмагомедова в развитие смешанных единоборств

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«Не знаю, когда Хабиба включат в Зал славы UFC, — сказал Громковский. — Это решение, которое принимает офис в Лас-Вегасе. При этом Хабиб остается рядом, присутствует на наших турнирах. Поэтому я не могу сказать, что он ушел».

«Он продолжает развивать этот вид спорта, за что ему огромное спасибо. Благодаря его усилиям, которые он оказывает вместе со своей командой, спорт развивается», — добавил собеседник агентства.

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