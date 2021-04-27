Макгрегор пожертвовал полмиллиона долларов фонду в родном городе Порье

Фонд поблагодарил 32-летнего ирландца за пожертвование. Boys & Girls Club of Acadiana сообщили, что деньги от Макгрегора «меняют игру». Фонд организует летний лагерь и другие мероприятия для детей в регионе. Организация функционирует в родном городе соперника Макгрегора американца Дастина Порье.

12 апреля Порье заявил, что ирландец не выполнил обещание, данное после их второго поединка. Якобы Макгрегор должен был сделать пожертвование в благотворительный фонд, которым руководит американец. Между бойцами в социальных сетях возник конфликт, который привел к тому, что Макгрегор публично отказался от поединка с американцем. При этом позже противостояние в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) подтвердили официально.