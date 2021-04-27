Новый Хабиб назвал желаемого соперника
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев назвал имя желаемого соперника. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.
Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев назвал имя желаемого соперника. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.
26-летний боец чеченского происхождения не против поединка с американцем Ником Диасом. «Это было бы здорово. Я смотрел его бои еще в детстве, а теперь смогу сам с ни подраться. Идеально для меня. Посмотрим, кто из нас настоящий гангстер», — заявил Чимаев, также известный как Новый Хабиб.
Чимаев может вернуться к выступлениям летом 2021-го. Боец восстанавливается после заболевания коронавирусом. По причине болезни сорвался его поединок с Леоном Эдвардсом, который должен был состояться еще в конце 2020-го в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трудности в ходе восстановления даже вынудили бойца объявить об уходе из MMA. Однако Чимаев изменил свое решение вскоре после того, как с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров.
На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.