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12:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Новый Хабиб назвал желаемого соперника

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев назвал имя желаемого соперника. Слова спортсмена приводит MMA Junkie.

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Источник: Reuters

26-летний боец чеченского происхождения не против поединка с американцем Ником Диасом. «Это было бы здорово. Я смотрел его бои еще в детстве, а теперь смогу сам с ни подраться. Идеально для меня. Посмотрим, кто из нас настоящий гангстер», — заявил Чимаев, также известный как Новый Хабиб.

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Чимаев может вернуться к выступлениям летом 2021-го. Боец восстанавливается после заболевания коронавирусом. По причине болезни сорвался его поединок с Леоном Эдвардсом, который должен был состояться еще в конце 2020-го в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Трудности в ходе восстановления даже вынудили бойца объявить об уходе из MMA. Однако Чимаев изменил свое решение вскоре после того, как с ним связался глава Чечни Рамзан Кадыров.

На счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Он сумел одержать три победы за 66 дней в UFC, установив рекорд организации.

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