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11:40 (мск), источник: ТАСС

Российский боец Царукян планирует провести три поединка в UFC в 2021 году

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян планирует провести в 2021 году три боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

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«Хотелось бы войти в топ-15, провести два боя в этом году, а по возможности — три. В июне, сентябре и декабре», — сказал Царукян.

В активе 24-летнего Царукяна, выступающего в легком весе, 16 побед и два поражения.

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