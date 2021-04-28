Российский боец Царукян планирует провести три поединка в UFC в 2021 году
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян планирует провести в 2021 году три боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский боец Арман Царукян планирует провести в 2021 году три боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
«Хотелось бы войти в топ-15, провести два боя в этом году, а по возможности — три. В июне, сентябре и декабре», — сказал Царукян.
В активе 24-летнего Царукяна, выступающего в легком весе, 16 побед и два поражения.