Организация Bellator предложила Федору Емельяненко варианты соперников по следующему бою

«Да, мы говорили с Федором три дня назад о соперниках, — сказал Кокер. — Предложили Емельяненко варианты оппонентов, сейчас он должен переговорить со своим тренером. Думаю, мы сможем анонсировать что-либо уже 7 мая. Так или иначе, новости должны быть в ближайшее время».

Емельяненко 44 года, он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо. Россиянин провел последний поединок в декабре 2019 года, нокаутировав американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии. Всего на счету Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.