Названы доходы рядовых бойцов UFC

За основу были взяты данные о гонорарах бойцов промоушена в 2020 году. Так, более 200 спортсменов (36 процентов от всего ростера UFC) получили за участие в поединках менее 45 тысяч долларов. Примерно такое же количество спортсменов заработали за выступление более 100 тысяч долларов. MMA Manifesto также приводит гонорар рядового бойца промоушена, который составляет 147 тысяч долларов за выступление.