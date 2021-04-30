Магомедшарипов может завершить карьеру
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.
Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.
«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — рассказал источник ТАСС.
26 апреля сообщалось, что Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку.
Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. На счету у Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.