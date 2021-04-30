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13:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магомедшарипов может завершить карьеру

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может завершить карьеру.

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Источник: AP 2021

«С высокой долей вероятности Забит больше не будет драться», — рассказал источник ТАСС.

26 апреля сообщалось, что Магомедшарипов был исключен из рейтинга полулегковесов UFC, где он занимал третью строчку.

Последний бой россиянин провел в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. На счету у Магомедшарипова 18 побед и одно поражение.

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