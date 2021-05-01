Бывший американец Монсон раскритиковал решение посольства США: Надеюсь, Россия не будет отвечать той же монетой

«Проблема в том, что это чисто политическое решение, от которого пострадают обычные люди: студенты, работяги или те, кто хочет навестить своих родственников в штатах. Это не навредит государству, потому что официальные лица, дипломаты смогут посещать США, а обычных людей лишат этой возможности. Очень обидно, что США постоянно создает проблемы: то вводят санкции против ряда стран, то совершают вот такие действия, которые вредят обычному населению. В общем, это ужасное решение, на мой взгляд. Они не слушают обычных людей, думают только о политике. Что касается России, то я надеюсь, что здесь не будут отвечать той же монетой. Верю, что российское правительство достаточно умно, чтобы понять, что этого не нужно делать. Думаю, они не будут прекращать выдачу виз гражданам США, которые хотят посетить Россию. Это навредит обычным людям. Мне кажется, сейчас как раз тот случай, когда всем нужно, наоборот, объединиться и жаловаться, поднять эту тему, чтобы изменить ситуацию. Привлечет ли это к смене гражданства спортсменов? Думаю, что некоторые люди все же будут менять свое спортивное гражданство для участия в соревнованиях в Америке. Это вероятно. Но только спортсмены высочайшего уровня на это пойдут. Однако я не думаю, что есть какое-то соревнование, ради которого можно поменять гражданство. Тем более в скором времени там вроде не планируются Олимпийские игры и так далее. Но я не думаю, что США все же пойдет на то, чтобы не давать гражданство спортсменам и не впускать их на домашние турниры из-за политики. Это будет необратимое и ужасное решение», — сказал Монсон в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.