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17:58 (мск), источник: ТАСС

Боец ММА Магомедшарипов перенесет операцию

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов перенесет операцию. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: AP 2021

Как ранее сообщал ТАСС, Магомедшарипов может завершить карьеру.

«Забит перенесет операцию. После этого будет принято решение относительно карьеры», — сказал собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.

В апреле россиянин был исключен из рейтинга UFC. До этого 30-летний Магомедшарипов занимал третью строчку рейтинга в полулегком весе.

Магомедшарипов провел последний поединок в ноябре 2019 года, победив единогласным решением судей американца Келвина Каттара. Всего на счету россиянина 18 побед и одно поражение.

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