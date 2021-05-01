Боец MMA поскользнулся и нокаутировал соперника за 17 секунд

Схватка завершилась в первом раунде. Маккинни ударил оппонента Луиза Гавиньо ногой и при этом поскользнулся. Однако американец сумел зацепить ногу соперника, заставить бразильца потерять равновесие и добить его. Маккиннии нокаутировал соперника за 17 секунд.