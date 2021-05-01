Боец MMA поскользнулся и нокаутировал соперника за 17 секунд
Американский боец смешанного стиля (MMA) Террэнс Маккинни одержал победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Видео доступно в
Американский боец смешанного стиля (MMA) Террэнс Маккинни одержал победу на турнире Legacy Fighting Alliance (LFA). Видео доступно в
Схватка завершилась в первом раунде. Маккинни ударил оппонента Луиза Гавиньо ногой и при этом поскользнулся. Однако американец сумел зацепить ногу соперника, заставить бразильца потерять равновесие и добить его. Маккиннии нокаутировал соперника за 17 секунд.
Маккинни одержал девятую победу в карьере при трех поражениях. Бразилец, в активе которого 10 побед, потерпел пятое поражение.
24 апреля на турнире LFA Канаан Кавайи также сумел досрочно завершить схватку, вынудив соперника сдаться за 20 секунд. Американец применил прием удушение ниндзя.