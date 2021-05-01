Бывший чемпион UFC выдумал себе победы и потребовал титульный бой

37-летний Альварес выдумал себе победы в последних двух боях. «Два успешных поединка против сильных оппонентов. Возвращаюсь домой с очередной победой, спасибо всем за поддержку. Готов драться с чемпионом!» — написал американец.

Пользователей возмутил пост бывшего чемпиона UFC. «Ты погряз в самообмане, если реально думаешь, что выиграл последний бой. Конечно, тебе, ветерану, виднее. Но такие глупости обычно пишут зеленые бойцы», — написал WhatsUpMMA.

«Победил? Судьи учитывают весь бой. А тебя чуть не прикончили в первом раунде. Проблем тому парню ты так и не создал», — отметил Johnny Isola.

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