Менеджер Магомедшарипова прокомментировал возможный уход Забита

«Он считает, что заслужил шанс побороться за пояс. Но в UFC уже назначили чемпионский бой. Так что нам предстоит с этим разобраться. Забит твёрдо стоит на своём. Возможно, мы его больше не увидим. Но в любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — рассказал Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.