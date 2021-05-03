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10:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Менеджер Магомедшарипова прокомментировал возможный уход Забита

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, выступающего в UFC в полулёгкой весовой категории, прокомментировал информацию о том, что его подопечный может завершить карьеру.

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Источник: AP 2021

Ранее сообщалось, что 30-летний Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере в MMA.

«Он считает, что заслужил шанс побороться за пояс. Но в UFC уже назначили чемпионский бой. Так что нам предстоит с этим разобраться. Забит твёрдо стоит на своём. Возможно, мы его больше не увидим. Но в любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — рассказал Али Абдель-Азиз в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

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На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.

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