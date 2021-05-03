Менеджер Магомедшарипова прокомментировал возможный уход Забита
Али
Али
Ранее сообщалось, что 30-летний Магомедшарипов перенесёт операцию, после чего примет решение о дальнейшей карьере в MMA.
«Он считает, что заслужил шанс побороться за пояс. Но в UFC уже назначили чемпионский бой. Так что нам предстоит с этим разобраться. Забит твёрдо стоит на своём. Возможно, мы его больше не увидим. Но в любом случае мы обсудим это за закрытыми дверьми и скоро сообщим о принятом решении», — рассказал Али
На счету Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.