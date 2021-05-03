Тренер Нурмагомедова рассказал об ошибке бойца
Хавьер Мендес, бывший тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ошибке бойца. Интервью с ним опубликовано на
Хавьер Мендес, бывший тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, рассказал об ошибке бойца. Интервью с ним опубликовано на
Специалист рассказал, что во время поединка с участием двоюродного брата Нурмагомедова Умара позволил россиянину входить в клетку в перерывах между раундами.
На счету Умара Нурмагомедова 13 побед в 13 поединках в ММА. 20 января он выиграл дебютный бой в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Спортсмен победил удушающим приемом представителя Казахстана Сергея Морозова.
Хабиб Нурмагомедов покинул MMA в октябре 2020-го после победы над Джастином Гейджи. Он заявил, что обещал об этом матери.