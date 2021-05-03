«Пошли на улицу»: российский боец рассказал, как довел Нурмагомедова

«Обычная, стандартная ситуация на тренировке. У нас был спарринг, и в какой-то момент я наносил ему удары. Ему это не нравилось, Хабиб вообще не любил никогда проигрывать. Он начинал на меня нападать, хотел сделать проход, у него почему-то не получалось его сделать. Ему показалось, что я бью его специально, и он сказал: “Пошли на улицу”. Я делал это не специально», — цитирует Василевского газета «Спорт-Экспресс».
Действующий боец отметил, что открытого конфликта удалось избежать.
«Он начал вытаскивать меня на улицу, говорить: “Пошли драться на улицу”. Я говорю: “Ну пошли”. Там была куча народа, нас начали разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали друг другу руки. Это было в самом начале сборов, после этого мы несколько месяцев жили в Нью-Джерси и тренировались вместе», — добавил Василевский.
32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, в его активе 29 побед и ни одного поражения. Его ровесник Василевский провел в ММА 42 поединка, одержал 34 победы.