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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Пошли на улицу»: российский боец рассказал, как довел Нурмагомедова

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Российский боец ММА Вячеслав Василевский вспомнил случай со спаррингом против Хабиба Нурмагомедова, по ходу которого бывший чемпион UFC предлагал «выйти на улицу».

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«Обычная, стандартная ситуация на тренировке. У нас был спарринг, и в какой-то момент я наносил ему удары. Ему это не нравилось, Хабиб вообще не любил никогда проигрывать. Он начинал на меня нападать, хотел сделать проход, у него почему-то не получалось его сделать. Ему показалось, что я бью его специально, и он сказал: “Пошли на улицу”. Я делал это не специально», — цитирует Василевского газета «Спорт-Экспресс».

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Действующий боец отметил, что открытого конфликта удалось избежать.

«Он начал вытаскивать меня на улицу, говорить: “Пошли драться на улицу”. Я говорю: “Ну пошли”. Там была куча народа, нас начали разнимать. Потом приехал менеджер, мы сели, пообщались, пожали друг другу руки. Это было в самом начале сборов, после этого мы несколько месяцев жили в Нью-Джерси и тренировались вместе», — добавил Василевский.

32-летний Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года, в его активе 29 побед и ни одного поражения. Его ровесник Василевский провел в ММА 42 поединка, одержал 34 победы.

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