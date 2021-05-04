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10:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Диас получил травму, поединок с Эдвардсом перенесен на UFC 263

Американец Нейт Диас получил незначительную травму во время тренировки и в связи с этим бой с британцем Леоном Эдвардсом не состоится в ночь на 16 мая в Хьюстоне на UFC 262.

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Источник: Спорт-Экспресс

Вместе этого бойцы подерутся на UFC 263, который состоится в ночь на 13 июня в Глендейле. Об этом сообщает ESPN, отметив, что бой все так же будет состоять из пяти раундов.

Диас провел последний бой в ноябре 2019 на UFC 244 в Нью-Йорке, уступив техническим нокаутом Хорхе Масвидалю.

Эдвардс в марте этого года на UFC Fight Night 187 сразился против Белала Мухаммада. Поединок был остановлен во втором раунде после случайного тычка в глаз соперника со стороны Эдвардса. Бой в итоге признали несостоявшимся.

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