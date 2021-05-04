Шевченко высказалась о поединке с лучшей девушкой-бойцом UFC

33-летняя спортсменка считает, что противостояние с лучшей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) неизбежно. «Думаю, поединок должен случится в идеальный момент. С такими вещами лучше не спешить», — заявила чемпионка промоушена в наилегчайшем весе.

Нуньес — чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе. Также бразильянка удерживает первое место в рейтинге лучших девушек-бойцов организации.

Нуньес и Шевченко дрались дважды. В обоих поединках победу праздновала бразильянка. Оба раза судьбу боя решали судьи.