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20:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Шевченко высказалась о поединке с лучшей девушкой-бойцом UFC

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко высказалась о возможном поединке с бразильянкой Амандой Нуньес. Ее слова приводит MMA Fighting.

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Источник: РИА "Новости"

33-летняя спортсменка считает, что противостояние с лучшей в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) неизбежно. «Думаю, поединок должен случится в идеальный момент. С такими вещами лучше не спешить», — заявила чемпионка промоушена в наилегчайшем весе.

Нуньес — чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе. Также бразильянка удерживает первое место в рейтинге лучших девушек-бойцов организации.

Нуньес и Шевченко дрались дважды. В обоих поединках победу праздновала бразильянка. Оба раза судьбу боя решали судьи.

На счету Шевченко 21 победа при трех поражениях. Она пять раз защитила чемпионский пояс.

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