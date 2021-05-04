«Джонс не может получать столько, сколько Конор». Кормье открыл Костлявому горькую правду
Ди Си разложил по полочкам, почему требование $ 30 млн за бой с Нганну звучит из уст Джона утопично.
Ди Си разложил по полочкам, почему требование $ 30 млн за бой с Нганну звучит из уст Джона утопично.
Понедельник принёс фанатам UFC новый рейтинг бойцов. Фурор, который устроили Гига Чикадзе и Мерад Двалишвили, позволил им здорово повысить свои котировки. Невероятный взлёт совершил Иржи Прохазка, который всегда за два поединка в лиге сумел подняться на вторую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона.
И уже мало кто вспоминает о бойце, который доминировал в этом весе на протяжении последних десяти лет. Джон Джонс завоевал пояс в апреле 2011 года, став в свои 23 года самым молодым чемпионом в истории UFC. Не сложно себе представить, насколько скучно было жить этому парню. Он и с допингом шалил, и закон нарушал неоднократно (за что был лишён чемпионского звания в 2015 году) и звезду поймал нешуточную. А что, имеет право, наверное.
Ведь несмотря на то, что в настоящий момент у него нет ни званий, ни боёв, Джонс
Но всё оказалось намного сложнее, чем представлял себе Джонс. По
Именно такие деньги Джонсу и снятся. Из общедоступных источников следует, что Хабиб и Конор зарабатывали порядка $ 10 млн гонорарами, плюс доходы от PPV (платных трансляций). Ирландец и вовсе король PPV, буквально курица, которая несёт для UFC золотые яйца. А Джона в последние годы обвиняли в излишнем прагматизме, отсутствие креатива как в октагоне, так и за его пределами. Тем более странно выглядит запрос
За задачу эту взялся один из давних оппонентов Джонса Даниэль Кормье. Ди Си объяснил бывшему сопернику, почему требование о $ 30 млн — утопично.
«Я думаю, Джон заслуживает большого вознаграждения. Но не ту сумму, о которой он говорит. Я слышал, что Конор зарабатывал $ 15 млн. Джонс определённо не может рассчитывать на подобную сумму. Он просто не в состоянии сделать для продажи своего боя столько, сколько делает для этого Макгрегор. Определённо, его уровень гораздо ниже. Речь идёт исключительно о маркетинговой составляющей. Джонс не может получать столько, сколько Конор. Если Хабиб, например, зарабатывал $ 8−10 млн, то он заслуживал эти деньги, как боец. И Джонс вполне может говорить именно о такой сумму. Раньше ему платили $ 5 млн, он вполне может требовать повышения в два раза. Это будет справедливо, поскольку я говорю о сумме, которую платят за то, что боец делает в клетке. Делать то, что удаётся Макгрегору в медийном пространстве, может только сам Ноториус», — поделился своим мнением Ди Си с обозревателем ESPN Ариэлем Хелвани.
И если Джонс не прислушается к словам одного из самых уважаемых людей в мире ММА, он рискует никогда больше не выйти в октагон UFC. Тактика склочничества и выбивания повышенного гонорара для себя любимого, а не за повышение оплаты всем бойцам (пропорционально их вкладу в благополучие организации), не поможет Костлявому с максимальной выгодой продать свой бой. Либо
Роман Дёмин