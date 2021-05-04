«Джонс не может получать столько, сколько Конор». Кормье открыл Костлявому горькую правду

Понедельник принёс фанатам UFC новый рейтинг бойцов. Фурор, который устроили Гига Чикадзе и Мерад Двалишвили, позволил им здорово повысить свои котировки. Невероятный взлёт совершил Иржи Прохазка, который всегда за два поединка в лиге сумел подняться на вторую строчку в рейтинге полутяжёлого дивизиона.

И уже мало кто вспоминает о бойце, который доминировал в этом весе на протяжении последних десяти лет. Джон Джонс завоевал пояс в апреле 2011 года, став в свои 23 года самым молодым чемпионом в истории UFC. Не сложно себе представить, насколько скучно было жить этому парню. Он и с допингом шалил, и закон нарушал неоднократно (за что был лишён чемпионского звания в 2015 году) и звезду поймал нешуточную. А что, имеет право, наверное.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведь несмотря на то, что в настоящий момент у него нет ни званий, ни боёв, Джонс по-прежнему возглавляет рейтинг лиги в разделе «вне зависимости от весовых категорий». И в этом есть прямо скрытый смысл — сейчас он реально застрял между категориями, и не понятно, чем закончится его восхождение в тяжи. Джон оставил пояс и отправился разбираться со Стипе Миочичем. Но пока Bones набирал вес, хорватский пожарный потерял пояс, и сражаться за него необходимо с великаном Нганну.

Но всё оказалось намного сложнее, чем представлял себе Джонс. По какой-то неведомой причине он думал, что Дана Уайт выложит ему любую сумму, какую он попросит за подобный бой. Дана Уайт, который привык считать каждую копейку и держит своих бойцов в чёрном теле, в плане вознаграждения. Выдавить из него лишнюю копейку могли только Хабиб и Конор. Нурмагомедов — своим реальным величием (именно Орёл на короткое время в конце 2020 года сменил Джона на вершине рейтинга), а Макгрегор — невероятным талантом добывать из своих боёв невероятные деньги.

Именно такие деньги Джонсу и снятся. Из общедоступных источников следует, что Хабиб и Конор зарабатывали порядка $ 10 млн гонорарами, плюс доходы от PPV (платных трансляций). Ирландец и вовсе король PPV, буквально курица, которая несёт для UFC золотые яйца. А Джона в последние годы обвиняли в излишнем прагматизме, отсутствие креатива как в октагоне, так и за его пределами. Тем более странно выглядит запрос экс-чемпиона о $30 млн чистыми за бой против Франсиса.

Сумму эту назвал уставший от выкрутасов бывшего своего любимчика Дана Уайт. Заявив, что подождёт, когда Джонс вернётся в реальный мир. Bones немедленно уволил менеджера, с которым работал 11 лет, заявив, что никогда не называл такую сумму, но не прочь её получить. В итоге, получается замкнутый круг. Простой Джонса длится более года, а Нганну тем временем будет драться с Дереком Льюисом. И кто-то должен ведь вправить Джону мозги. В хорошем смысле этого слова.

За задачу эту взялся один из давних оппонентов Джонса Даниэль Кормье. Ди Си объяснил бывшему сопернику, почему требование о $ 30 млн — утопично.

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«Я думаю, Джон заслуживает большого вознаграждения. Но не ту сумму, о которой он говорит. Я слышал, что Конор зарабатывал $ 15 млн. Джонс определённо не может рассчитывать на подобную сумму. Он просто не в состоянии сделать для продажи своего боя столько, сколько делает для этого Макгрегор. Определённо, его уровень гораздо ниже. Речь идёт исключительно о маркетинговой составляющей. Джонс не может получать столько, сколько Конор. Если Хабиб, например, зарабатывал $ 8−10 млн, то он заслуживал эти деньги, как боец. И Джонс вполне может говорить именно о такой сумму. Раньше ему платили $ 5 млн, он вполне может требовать повышения в два раза. Это будет справедливо, поскольку я говорю о сумме, которую платят за то, что боец делает в клетке. Делать то, что удаётся Макгрегору в медийном пространстве, может только сам Ноториус», — поделился своим мнением Ди Си с обозревателем ESPN Ариэлем Хелвани.

И если Джонс не прислушается к словам одного из самых уважаемых людей в мире ММА, он рискует никогда больше не выйти в октагон UFC. Тактика склочничества и выбивания повышенного гонорара для себя любимого, а не за повышение оплаты всем бойцам (пропорционально их вкладу в благополучие организации), не поможет Костлявому с максимальной выгодой продать свой бой. Либо экс-чемпион умерит свои аппетиты, либо так и останется — экс-чемпионом UFC…