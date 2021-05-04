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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Самая привлекательная девушка-боец MMA снялась в образе принцессы Леи

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Джин Ю Фрей снялась в образе принцессы Леи из кинофраншизы «Звездные Войны». Пост доступен в Instagram-аккаунте спортсменки.

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35-летняя американка предстала перед подписчиками в образе героини из шестого эпизода «Звездный Войн». Фрей поздравила пользователей с 4 мая — неофициальным днем «Звездных Войн».

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В ноябре 2020-го портал The Things назвал Фрей самой привлекательной представительницей женского MMA. В рейтинг также попали американки Мишель Уотерсон и Пэйдж Ванзант.

Фрей известна по выступлениям в Invicta FC. В июне 2020-го она дебютировала в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она неудачно провела первые два поединка и впервые одержала победу в рамках организации только в марте 2021 года.

Спортсменка одержала десять побед при шести поражениях в MMA.

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