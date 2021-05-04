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4 мая, источник: Lenta.Ru

Макгрегора посчитали посмешищем MMA

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон раскритиковал ирландца Конора Макгрегора, который захотел подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом. Слова американца приводит MMA Fighting.

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33-летний Ковингтон заявил, что ирландец попросту жаждет внимания. «Он хочет, чтобы кто-то решил, что он чего-то да стоит. Хотя, если честно, его уже всерьез не воспринимают. Макгрегор — посмешище сегодняшнего MMA. Даже рядовые болельщики понимают, что его лучшие годы позади», — заявил американец.

25 апреля Макгрегор заявил о готовности подняться в полусредний вес ради боя с Усманом. Ирландец упомянул, что намерен покарать американца за копирование его техники.

Усман в очередной раз успешно защитил титул чемпиона UFC, нокаутировав американца Хорхе Масвидаля. Он закончил бой во втором раунде.

Макгрегор — бывший чемпион UFC в двух весовых категориях.

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