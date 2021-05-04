Макгрегора посчитали посмешищем MMA

33-летний Ковингтон заявил, что ирландец попросту жаждет внимания. «Он хочет, чтобы кто-то решил, что он чего-то да стоит. Хотя, если честно, его уже всерьез не воспринимают. Макгрегор — посмешище сегодняшнего MMA. Даже рядовые болельщики понимают, что его лучшие годы позади», — заявил американец.