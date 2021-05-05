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15:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Шлеменко признался, что готовится «зайти в политику»

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что подумывает о политической карьере.

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Источник: РИА "Новости"

Шлеменко, в частности, известен резким неприятием употребления алкогольных напитков. Также он в последнее время негативно высказывался о популярном рэп-исполнителе Моргенштерне, который, по его мнени, пропагандирует ложные ценности.

«Очень много людей подталкивают меня и просят, прямо просят зайти в политику. Честно говоря, я готовлюсь к этому. Образование соответствующее получил, сейчас изучаю различные материалы по этой теме. Очень многое делаю, слушаю наших политических аналитиков, много времени этому уделяю.

Тяжело, когда твоя спортивная карьера переплетается с политической, но это неизбежно, если ты становишься медийным человеком и лидером общественного мнения. Для кого-то, разумеется, я не являюсь лидером мнения, это их проблемы. Но для многих являюсь. Чем больше людей меня смотрят, тем лучше, — приводит слова Шлеменко Sport24.

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