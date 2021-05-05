«Ничего хорошего не было»: бывший боец UFC раскритиковал жизнь в СССР

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но выступает под флагом Ирландии и является другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора.

«Я в детстве серьезно болел туберкулезом, целый год лежал в больнице один, когда мне было два года. Мама работала в другом городе и могла приезжать ко мне только раз в две недели. Моя жизнь была в опасности. Это был 1988 год. В больнице были ужасные условия, там постоянно все воровали. Я даже прятал ботинки под подушку, чтобы их не украли», — рассказал Лобов в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xk8pTA3rJ_U" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Самое обидное, что у меня в больнице украли любимую игрушку! Я ее долго хотел, на нее приходилось копить. Это была моя единственная родная частичка из дома в госпитале, которую сразу же украли. Это я хочу сказать тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего там не было, это я вам скажу точно»,