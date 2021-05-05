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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ничего хорошего не было»: бывший боец UFC раскритиковал жизнь в СССР

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал о своем тяжелом детстве в СССР.

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Источник: Instagram.com/rushammer

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но выступает под флагом Ирландии и является другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора.

«Я в детстве серьезно болел туберкулезом, целый год лежал в больнице один, когда мне было два года. Мама работала в другом городе и могла приезжать ко мне только раз в две недели. Моя жизнь была в опасности. Это был 1988 год. В больнице были ужасные условия, там постоянно все воровали. Я даже прятал ботинки под подушку, чтобы их не украли», — рассказал Лобов в интервью YouTube-каналу «От души в душу».

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«Самое обидное, что у меня в больнице украли любимую игрушку! Я ее долго хотел, на нее приходилось копить. Это была моя единственная родная частичка из дома в госпитале, которую сразу же украли. Это я хочу сказать тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего там не было, это я вам скажу точно»,

В июне Лобов проведет поединок на голых кулаках с украинцем Денисом Беринчиком.

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