«Ничего хорошего не было»: бывший боец UFC раскритиковал жизнь в СССР
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал о своем тяжелом детстве в СССР.
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Бывший боец UFC Артем Лобов рассказал о своем тяжелом детстве в СССР.
Лобов родился в Нижнем Новгороде, но выступает под флагом Ирландии и является другом бывшего чемпиона UFC в легком и полулегком весе Конора Макгрегора.
«Я в детстве серьезно болел туберкулезом, целый год лежал в больнице один, когда мне было два года. Мама работала в другом городе и могла приезжать ко мне только раз в две недели. Моя жизнь была в опасности. Это был 1988 год. В больнице были ужасные условия, там постоянно все воровали. Я даже прятал ботинки под подушку, чтобы их не украли», — рассказал Лобов в интервью
«Самое обидное, что у меня в больнице украли любимую игрушку! Я ее долго хотел, на нее приходилось копить. Это была моя единственная родная частичка из дома в госпитале, которую сразу же украли. Это я хочу сказать тем, кто ностальгирует по Советскому Союзу. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего там не было, это я вам скажу точно»,
В июне Лобов проведет поединок на голых кулаках с украинцем Денисом Беринчиком.