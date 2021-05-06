Бывший боец UFC описал ужасные условия жизни в СССР

Спортсмен вспомнил, как в детстве заболел туберкулезом и весь 1988 год провел в больнице, где были плохие условия и постоянное воровство. «У меня украли любимую игрушку! Это была единственная частичка из дома. При хорошей жизни у больного ребенка не воруют игрушки. Ничего хорошего в СССР не было, это я вам скажу точно», — заявил он.